5х+2=3-4(1-х)
Математика
5х+2=3-4(1-х)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5x+2=3-4+4x 5x-4x=-1-2 x=-3
Гость:
5x +2 = 3 - 4 +4x 5x -4x=3-4 -2 1x= -3 x= -3 -15 +2= 3 - 4 -12 -13= -13
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