Велосипедист за 3ч проезжает то же расстояние, что пешеход проходит за 9ч. Определите скорость каждого, если известно, что скорость велосипидиста на 8 км/ч больше скорости пешехода.
Алгебра
Велосипедист за 3ч проезжает то же расстояние, что пешеход проходит за 9ч. Определите скорость каждого, если известно, что скорость велосипидиста на 8 км/ч больше скорости пешехода.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х/3 скорость велосипедиста х/9 скорость пешехода х/3-х/9=8 домножаем уравнение на 9 3х-х=72 2х=72 х=36 км расстояние 36 : 3 = 12 км/ч скорость велосипедиста 36 : 9 =4 км/ч скорость пешехода
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