Велосипедист за 3ч проезжает то же расстояние, что пешеход проходит за 9ч. Определите скорость каждого, если известно, что скорость велосипидиста на 8 км/ч больше скорости пешехода.

Алгебра

Велосипедист за 3ч проезжает то же расстояние, что пешеход проходит за 9ч. Определите скорость каждого, если известно, что скорость велосипидиста на 8 км/ч больше скорости пешехода.

Автор: Гость