Дорога длинной 600км требует замены 40% покрытия.В течении недели заменено 100км.Сколько километров покрытия ещё осталось заменить?

Математика
Дорога длинной 600км требует замены 40% покрытия.В течении недели заменено 100км.Сколько километров покрытия ещё осталось заменить?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
600(км)-100% х(км)-40% 100х=24000 х=240; 240км нужно заменить 240-100=140(км)-осталось заменить ответ:140км
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