саша и дима идут по аллее навстречу друг к другу. Сейчас между ними 200м. Через сколько времени они встретятся, если скорость саши 45м\мин, а скорость димы на 10м\мин больше?
Математика
саша и дима идут по аллее навстречу друг к другу. Сейчас между ними 200м. Через сколько времени они встретятся, если скорость саши 45м\мин, а скорость димы на 10м\мин больше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45+10=55м/мин 45+55=100м/мин 200:100=2мин ответ 2 минуты
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