саша и дима идут по аллее навстречу друг к другу. Сейчас между ними 200м. Через сколько времени они встретятся, если скорость саши 45м\мин, а скорость димы на 10м\мин больше?

Математика

саша и дима идут по аллее навстречу друг к другу. Сейчас между ними 200м. Через сколько времени они встретятся, если скорость саши 45м\мин, а скорость димы на 10м\мин больше?

Автор: Гость