В параллелеграмме ABCD диагонали пересекаются в точке О.Смежные стороны параллелограмма равны 10см и 15 см.Найдите разность периметров треугольника AOB и треугольника AOD

Геометрия

В параллелеграмме ABCD диагонали пересекаются в точке О.Смежные стороны параллелограмма равны 10см и 15 см.Найдите разность периметров треугольника AOB и треугольника AOD

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