В параллелеграмме ABCD диагонали пересекаются в точке О.Смежные стороны параллелограмма равны 10см и 15 см.Найдите разность периметров треугольника AOB и треугольника AOD
Геометрия
В параллелеграмме ABCD диагонали пересекаются в точке О.Смежные стороны параллелограмма равны 10см и 15 см.Найдите разность периметров треугольника AOB и треугольника AOD
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
периметр АОД=АО+ОД+ДА периметр АВО=АВ+ВО+ОА периметр АВО-периметр АОД=АВ+ВО+ОА-АО-ОД-ДА периметр АВО-периметр АОД=АВ-ДА периметр АВО-периметр АОД=10-15 периметр АВО-периметр АОД=-5
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