Поле в 60а 48 человек могут прополоть за неделю. Какую площадь смогут прополоть за это же время 36 человек{при одинаковой производительности}?
Математика
Поле в 60а 48 человек могут прополоть за неделю. Какую площадь смогут прополоть за это же время 36 человек{при одинаковой производительности}?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60 га-48 чел. х га- 36чел 1 способ (пропорция) 1)(60*36):48=45(га) 2 способ (по действиям) 1)60:48=1.25(га)- производительность 2)1.25*36=45 (га) ответ: 45 га
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