Поле в 60а 48 человек могут прополоть за неделю. Какую площадь смогут прополоть за это же время 36 человек{при одинаковой производительности}?

Математика

Поле в 60а 48 человек могут прополоть за неделю. Какую площадь смогут прополоть за это же время 36 человек{при одинаковой производительности}?

Автор: Гость