Масса грузовика-810кг.Масса груза в 3 раза меньше массы грузовика с грузом.Найдите массу грузовика с грузом.
Математика
Масса грузовика-810кг.Масса груза в 3 раза меньше массы грузовика с грузом.Найдите массу грузовика с грузом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
груз-х\3 машина-810 машина с грузом- х 810+х\3=х 810=х-х\3 810=(3х-х):3 2430=2х х=1215 ответ:масса машины с грузом 1215 кг.
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