Масса грузовика-810кг.Масса груза в 3 раза меньше массы грузовика с грузом.Найдите массу грузовика с грузом.

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Масса грузовика-810кг.Масса груза в 3 раза меньше массы грузовика с грузом.Найдите массу грузовика с грузом.

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