у нелли 4 календарика с цветами,с кошками на 9 календариков больше,чем с цветами,а с собаками на 5 меньше,чем с кошками.на сколько больше у нелли календариков с собаками,чем с цветами?
Математика
у нелли 4 календарика с цветами,с кошками на 9 календариков больше,чем с цветами,а с собаками на 5 меньше,чем с кошками.на сколько больше у нелли календариков с собаками,чем с цветами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4+9=13 с кошками 13-5=8 с собаками 8-4=4 больше с собаками
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