у нелли 4 календарика с цветами,с кошками на 9 календариков больше,чем с цветами,а с собаками на 5 меньше,чем с кошками.на сколько больше у нелли календариков с собаками,чем с цветами?

Математика

у нелли 4 календарика с цветами,с кошками на 9 календариков больше,чем с цветами,а с собаками на 5 меньше,чем с кошками.на сколько больше у нелли календариков с собаками,чем с цветами?

Автор: Гость