спортсмен пробежал 5км,проплыл на 4км меньше,чем пробежал,и проехал на велосипеде на 9км больше,чем проплыл.на сколько км больше он проехал на велосипеде,чем пробежал и проплыл?

Математика

спортсмен пробежал 5км,проплыл на 4км меньше,чем пробежал,и проехал на велосипеде на 9км больше,чем проплыл.на сколько км больше он проехал на велосипеде,чем пробежал и проплыл?

Автор: Гость