спортсмен пробежал 5км,проплыл на 4км меньше,чем пробежал,и проехал на велосипеде на 9км больше,чем проплыл.на сколько км больше он проехал на велосипеде,чем пробежал и проплыл?

Математика
спортсмен пробежал 5км,проплыл на 4км меньше,чем пробежал,и проехал на велосипеде на 9км больше,чем проплыл.на сколько км больше он проехал на велосипеде,чем пробежал и проплыл?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5-4=1(км)-проплыл 2)1+9=10(км)-проехал 3)5+1=6(км)-пробежал и проплыл вместе 4)10-6=4(км)-на столько больше он проехал
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