длина ломанной АВСDE =16 см 8 мм, у которой АВ =3 см, ВС на 1 см 8 мм длинее АВ, сумма длинн звеньев АВ и СВ равна сумме длин звеньев ВС и DE.ЧЕМУ РАВНО СВ и DE/

Математика
длина ломанной АВСDE =16 см 8 мм, у которой АВ =3 см, ВС на 1 см 8 мм длинее АВ, сумма длинн звеньев АВ и СВ равна сумме длин звеньев ВС и DE.ЧЕМУ РАВНО СВ и DE/
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если условие задачи записано верно (не перепутаны буквы в обозначении отрезков), то сначала надо все данные перевести в мм. Т.е. длина АВСДЕ =16 см 8мм=168 мм, АВ=30 мм, а ВС длиннее АВ на 1см 8 мм.=18 мм Имеем: АВ=30мм, ВС=30+18=48 (мм). по условию: АВ+СВ=ВС+ДЕ, а т.к. СВ и ВС это один и тот же отрезок, то АВ=ДЕ=30 мм. найдем СД: 168-30-48-30=52 (мм) Если все-таки по условию АВ+СД=ВС+ДЕ, то, обозначив СД=x, ДЕ=y, решаем систему: 30+х=48+у 30+48+х+у=168 из первого уравнения х=48+у-30=у+18   подставим во второе уравнение: 30+48+(у+18)+у=168, решая это уравнение получаем 2у=72, откуда у=36 тогда х=36+18=54 ответ: СД= 54 мм = 5см 4мм; ДЕ=36мм =3см 6мм
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