Два механика открыли автомастерскую. В день они ремонтировали по 3 машины. Сколько машин отремонтированно за 4 дня?
Математика
Два механика открыли автомастерскую. В день они ремонтировали по 3 машины. Сколько машин отремонтированно за 4 дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если ремонтировали по 3 машины в день каждый, то (3+3)*4=24 (машины) если по 3 машины в день вдвоем, то 3*4=12 (машин)
Гость:
3*4=12(м)-было отремонтировано за 4 дня
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