вычислить объём куба ребро которого равно 1,2м
Алгебра
вычислить объём куба ребро которого равно 1,2м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V куб=h³ V куб=(1.2)³ V куб=1.728 м³ ≈1.7 м³
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
СУММА ДВУХ ЧИСЕЛ РАВНА 60. ЕСЛИ ОДНО ИЗ НИХ УМНОЖИТЬ НА 2,А ДРУГОЕ _ НА 7 ,ТО СУММА ПРОИЗВЕДЕНИЙ БУДЕТ РАВНА 70. НАЙДИТЕ ЭТИ ЧИСЛА.
Физика
найти среднюю скорость корабля по реке, если скорость в стоячей воде равна 4 м.с. а скорость течения реки - 2 м.с.
Математика
Два механика открыли автомастерскую. В день они ремонтировали по 3 машины. Сколько машин отремонтированно за 4 дня?
Математика
длина ломанной АВСDE =16 см 8 мм, у которой АВ =3 см, ВС на 1 см 8 мм длинее АВ, сумма длинн звеньев АВ и СВ равна сумме длин звеньев ВС и DE.ЧЕМУ ...