СУММА ДВУХ ЧИСЕЛ РАВНА 60. ЕСЛИ ОДНО ИЗ НИХ УМНОЖИТЬ НА 2,А ДРУГОЕ _ НА 7 ,ТО СУММА ПРОИЗВЕДЕНИЙ БУДЕТ РАВНА 70. НАЙДИТЕ ЭТИ ЧИСЛА.

Алгебра

СУММА ДВУХ ЧИСЕЛ РАВНА 60. ЕСЛИ ОДНО ИЗ НИХ УМНОЖИТЬ НА 2,А ДРУГОЕ _ НА 7 ,ТО СУММА ПРОИЗВЕДЕНИЙ БУДЕТ РАВНА 70. НАЙДИТЕ ЭТИ ЧИСЛА.

Автор: Гость