гости разделились на две команды:команды мальчиков и девочек.Водной команде 6 человек,а в др.9.Каждый гость придумал к празднику одинаковые количество игр.Команда из 6 человек придумала на 12 игр меньше.Сколько игр могли придум...

Математика
гости разделились на две команды:команды мальчиков и девочек.Водной команде 6 человек,а в др.9.Каждый гость придумал к празднику одинаковые количество игр.Команда из 6 человек придумала на 12 игр меньше.Сколько игр могли придумать девочки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9х придумала игр придумала одна команда 6х придумала игр придумала вторая команда 9х-6х=12 3х=12 х=4 9*4=36 игр придумала 1 команда 6*4=24 игры придумала 2 команда 36 + 24 = 60 игр придумали все девочки.
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