гости разделились на две команды:команды мальчиков и девочек.Водной команде 6 человек,а в др.9.Каждый гость придумал к празднику одинаковые количество игр.Команда из 6 человек придумала на 12 игр меньше.Сколько игр могли придум...

Математика

гости разделились на две команды:команды мальчиков и девочек.Водной команде 6 человек,а в др.9.Каждый гость придумал к празднику одинаковые количество игр.Команда из 6 человек придумала на 12 игр меньше.Сколько игр могли придумать девочки?

Автор: Гость