5 приказок зі словом мова

Қазақ тiлi
5 приказок зі словом мова
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Птицю пізнати по пір'ю, а людину по мові. Більше діла — менше слів. Слово — не горобець, вилетить — не спіймаєш.   З пісні слова не викидають і свого не вставляють.   Дурний язик попереду розуму біжить.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Фабрика сшила 4300 пар сапог.Из них 0,4 были на натуральном меху.Сколько пар сапог было на натуральном меху?
Ответить
Алгебра
Поверхность куба вычисляется по формуле S=6 a в квадрате,где а длина ребра куба,S-его поверхность.Выразите переменную а через S.
Ответить
Математика
гости разделились на две команды:команды мальчиков и девочек.Водной команде 6 человек,а в др.9.Каждый гость придумал к празднику одинаковые количес...
Ответить
Алгебра
вычислить объём куба ребро которого равно 1,2м
Ответить
Алгебра
СУММА ДВУХ ЧИСЕЛ РАВНА 60. ЕСЛИ ОДНО ИЗ НИХ УМНОЖИТЬ НА 2,А ДРУГОЕ _ НА 7 ,ТО СУММА ПРОИЗВЕДЕНИЙ БУДЕТ РАВНА 70. НАЙДИТЕ ЭТИ ЧИСЛА.
Ответить