5 приказок зі словом мова
Қазақ тiлi
5 приказок зі словом мова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Птицю пізнати по пір'ю, а людину по мові. Більше діла — менше слів. Слово — не горобець, вилетить — не спіймаєш. З пісні слова не викидають і свого не вставляють. Дурний язик попереду розуму біжить.
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