Фабрика сшила 4300 пар сапог.Из них 0,4 были на натуральном меху.Сколько пар сапог было на натуральном меху?
Математика
Фабрика сшила 4300 пар сапог.Из них 0,4 были на натуральном меху.Сколько пар сапог было на натуральном меху?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4300*4:10=1720 пар сапог на меху
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