Фабрика сшила 4300 пар сапог.Из них 0,4 были на натуральном меху.Сколько пар сапог было на натуральном меху?

Математика
Фабрика сшила 4300 пар сапог.Из них 0,4 были на натуральном меху.Сколько пар сапог было на натуральном меху?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4300*4:10=1720 пар сапог на меху  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Поверхность куба вычисляется по формуле S=6 a в квадрате,где а длина ребра куба,S-его поверхность.Выразите переменную а через S.
Ответить
Математика
гости разделились на две команды:команды мальчиков и девочек.Водной команде 6 человек,а в др.9.Каждый гость придумал к празднику одинаковые количес...
Ответить
Алгебра
вычислить объём куба ребро которого равно 1,2м
Ответить
Алгебра
СУММА ДВУХ ЧИСЕЛ РАВНА 60. ЕСЛИ ОДНО ИЗ НИХ УМНОЖИТЬ НА 2,А ДРУГОЕ _ НА 7 ,ТО СУММА ПРОИЗВЕДЕНИЙ БУДЕТ РАВНА 70. НАЙДИТЕ ЭТИ ЧИСЛА.
Ответить
Физика
найти среднюю скорость корабля по реке, если скорость в стоячей воде равна 4 м.с.    а скорость течения реки  -  2 м.с.
Ответить