Матері 35 років,а дочці-12.Через скільки років дочка буде молодшою від матері удвічі?
Математика
Матері 35 років,а дочці-12.Через скільки років дочка буде молодшою від матері удвічі?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
через 11. Матері буде 46, а дочці 23
Гость:
12+x=(35+x)/2 24+2*x=35+x x=35-24 x=11 лет
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