1.назовите самые большие равнины в России 2.Какие полезные ископаемые связаны с магматическими породами и с осадочными

Українська література
1.назовите самые большие равнины в России 2.Какие полезные ископаемые связаны с магматическими породами и с осадочными
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Восточно-Европейская (или Русская),Западно-Сибирская. 2.Магматические:кварц,полевые шпаты,слюда.Осадочные:газ,нефть,уголь,т.е. нерудные п.и.
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