6x+5y=3 3x+3y=4 Решить уровнение системой алгебраического сложения ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗЗ

Алгебра
6x+5y=3 3x+3y=4 Решить уровнение системой алгебраического сложения ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗЗ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6x+5y=3 3x+3y=4 9х+8у=7 9х=7-8у х=7-8у \ 9 6 (7-8у) :9 +5у=3 2(7-8у):3+5у =3 (14-16у +15у) :3=3 14-у=9 у= 5 6х+25=3 6х=-22 х=-11\3 ответ: х=-11\3; у=5    
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