площадь одной комнаты 13,2 квадратных метра,аплощадь другой в 1,5 раза больше.какова площадь двух комнат?
Математика
площадь одной комнаты 13,2 квадратных метра,аплощадь другой в 1,5 раза больше.какова площадь двух комнат?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим площадь 2 комнаты:13,2×1,5=19,8.Далее складываем площади:13,2+19,8=33м².
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