площадь одной комнаты 13,2 квадратных метра,аплощадь другой в 1,5 раза больше.какова площадь двух комнат?

Математика

площадь одной комнаты 13,2 квадратных метра,аплощадь другой в 1,5 раза больше.какова площадь двух комнат?

Автор: Гость