площадь одной комнаты 13,2 квадратных метра,аплощадь другой в 1,5 раза больше.какова площадь двух комнат?

Математика
площадь одной комнаты 13,2 квадратных метра,аплощадь другой в 1,5 раза больше.какова площадь двух комнат?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим площадь 2 комнаты:13,2×1,5=19,8.Далее складываем площади:13,2+19,8=33м².
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Прибыль, полученная фирмой за первые два квартала текущего года, составила 126000 р., причем прибыль, полученная во втором квартале, была на 10% вы...
Ответить
Математика
Матері 35 років,а дочці-12.Через скільки років дочка буде молодшою від матері удвічі?
Ответить
Українська література
1.назовите самые большие равнины в России 2.Какие полезные ископаемые связаны с магматическими породами и с осадочными
Ответить
Алгебра
6x+5y=3 3x+3y=4 Решить уровнение системой алгебраического сложения ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗЗ
Ответить
Биология
в чем преимущества семенных растений перед споровыми?
Ответить