4x-27=x
Математика
4x-27=x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х переносим влево,а 27 вправо: 3х=27 х=9
Гость:
4х-27=х 4х-х=27 3х=27 х=9
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