найдите объем куба ребро которого 8дц

Математика
найдите объем куба ребро которого 8дц
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 дециметров = 0.8 метра V = a^3 = 0.8^3= 0.512 м^3
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