в одном древнем племени было 100 человек. в один из дней на охоту собрались все взрослые мужчины этого племни,50 женщин и детей отправились в лес собираьплоды,а десяток детей и столько же стариков остались в пещере.сколько взро...
Математика
в одном древнем племени было 100 человек. в один из дней на охоту собрались все взрослые мужчины этого племни,50 женщин и детей отправились в лес собираьплоды,а десяток детей и столько же стариков остались в пещере.сколько взрослых мужчин было в этом племени?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 100-50=50 2) 10+10=20 3) 50-20=30
Гость:
100-50-10-10= 30 взрослых мужчин
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
История
Проведи следущие наблюдения в классе: один учащийся спокойно сидит за партой, слушая объяснения учителя; второй записывает план объяснения в тетрад...
Математика
площадь одной комнаты 13,2 квадратных метра,аплощадь другой в 1,5 раза больше.какова площадь двух комнат?
Алгебра
Прибыль, полученная фирмой за первые два квартала текущего года, составила 126000 р., причем прибыль, полученная во втором квартале, была на 10% вы...