в одном древнем племени было 100 человек. в один из дней на охоту собрались все взрослые мужчины этого племни,50 женщин и детей отправились в лес собираьплоды,а десяток детей и столько же стариков остались в пещере.сколько взро...

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в одном древнем племени было 100 человек. в один из дней на охоту собрались все взрослые мужчины этого племни,50 женщин и детей отправились в лес собираьплоды,а десяток детей и столько же стариков остались в пещере.сколько взрослых мужчин было в этом племени?

Автор: Гость