подбери корни уравнения 4x-27=x
Алгебра
подбери корни уравнения 4x-27=x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4x-27=x; 4x-x=27; 3x=27; x=27:3 x=9.
Гость:
4x-x=27 3x=27 x=9
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