Визначте кількість сторін правильного трикутника,в якому: а) центральний кут дорівнює 30 градусів б) сума кутів дорівнює 1800 градусів
Геометрия
Визначте кількість сторін правильного трикутника,в якому: а) центральний кут дорівнює 30 градусів б) сума кутів дорівнює 1800 градусів
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) n = 360 / 30 = 12 2) 180 * (n - 2) = 1800 n - 2 = 1800 / 180 = 10 n = 10 + 2 = 12
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