Визначте кількість сторін правильного трикутника,в якому: а) центральний кут дорівнює 30 градусів б) сума кутів дорівнює 1800 градусів

Геометрия
Визначте кількість сторін правильного трикутника,в якому: а) центральний кут дорівнює 30 градусів б) сума кутів дорівнює 1800 градусів
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)  n = 360 / 30 = 12   2) 180 * (n - 2) = 1800     n - 2 = 1800 / 180 = 10     n = 10 + 2 = 12     
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