Перша труба завдовшки 3,2 м, а друга - 4 м. У скільки разів друга труба довша за першу? Яку частіну від довжини другої труби становить довжина першої?

Математика

Перша труба завдовшки 3,2 м, а друга - 4 м. У скільки разів друга труба довша за першу? Яку частіну від довжини другої труби становить довжина першої?

Автор: Гость