Перша труба завдовшки 3,2 м, а друга - 4 м. У скільки разів друга труба довша за першу? Яку частіну від довжини другої труби становить довжина першої?

Математика
Перша труба завдовшки 3,2 м, а друга - 4 м. У скільки разів друга труба довша за першу? Яку частіну від довжини другої труби становить довжина першої?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Друга трубка довша за першу у 1,25 рази перша труба становить 4/5 другої труби
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