Свинцовый брусок массой 15кг. имеет длину 10см. ширину 6 см. его толщина неизвестна
Физика
Свинцовый брусок массой 15кг. имеет длину 10см. ширину 6 см. его толщина неизвестна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m = ρ * V = ρ * a * b * h По условию m = 15 кг, а = 10 см, b = 6 см, плотность свинца ρ = 11,34 г/см³ Тогда h = m /(ρ * a * b) = 15000 / (11,34 * 10 * 6) = 15000 / 680,4 ≈ 22,05 см.
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