из 1 кг муколотуры можно сделать 25 школьных тетрадок сколько тетрадей можно сделать из 1 ц муколутуры? из 1 т макулотуры?

Математика

из 1 кг муколотуры можно сделать 25 школьных тетрадок сколько тетрадей можно сделать из 1 ц муколутуры? из 1 т макулотуры?

Автор: Гость