из 1 кг муколотуры можно сделать 25 школьных тетрадок сколько тетрадей можно сделать из 1 ц муколутуры? из 1 т макулотуры?

Математика
из 1 кг муколотуры можно сделать 25 школьных тетрадок сколько тетрадей можно сделать из 1 ц муколутуры? из 1 т макулотуры?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1ц=100кг 100*25=2500(т.) 1т=1000кг 1000*25=25000(т)
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