Скорость теплохода относительно берега вниз по реке 20 км/ч,а вверх-18 км/ч.Определить скорость теплохода относительно неподвижной воды.
Физика
Скорость теплохода относительно берега вниз по реке 20 км/ч,а вверх-18 км/ч.Определить скорость теплохода относительно неподвижной воды.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть скорость теплохода-х,а течение реки-у. тогда имеем систему: х+у=20 и х-у=18 складываем: 2х=38,х=19 у=1. ответ-19
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