составь предложения с обобщением
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составь предложения с обобщением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На заседание пришли все: директора, секретари, коллеги из других фирм.
Гость:
Приближение осени чувствовалось всюду: в лесу, в поле, на реке. всюду - обобщающее слово.
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