Лес,луг и пашня занимают 650 га.Из них лес занимает 20 процентов всей земли,восемь тринадцатых оставшейся земли-пашня.Сколько гектаров занимает луг?
Математика
Лес,луг и пашня занимают 650 га.Из них лес занимает 20 процентов всей земли,восемь тринадцатых оставшейся земли-пашня.Сколько гектаров занимает луг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20%=0,2 650*0,2=130(га)-занимает лес. 650-130=520(га)-оставшееся земле-пашня. 520*8/13=320(га)-занимает пашня. 130+320=450(га)-занимает лес и пашня вместе. 650-450=200(га)-занимает луг.
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