Во сколько раз отличается жесткость троса,свитого из шести одинаковых проволок,от жесткости троса,свитого только из трёх таких же проволок?
Физика
Во сколько раз отличается жесткость троса,свитого из шести одинаковых проволок,от жесткости троса,свитого только из трёх таких же проволок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 делим на з = в 2 раза жесче.
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