площадь поверхности шара радиуса R вычисляется по формуле S=4пR в квадрате.задайте формулой зависимость R от S

Алгебра

площадь поверхности шара радиуса R вычисляется по формуле S=4пR в квадрате.задайте формулой зависимость R от S

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