площадь поверхности шара радиуса R вычисляется по формуле S=4пR в квадрате.задайте формулой зависимость R от S
Алгебра
площадь поверхности шара радиуса R вычисляется по формуле S=4пR в квадрате.задайте формулой зависимость R от S
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]S=4 \pi R ^{2} \to R = \sqrt{ \frac{S}{4 \pi } }[/latex]
Гость:
[latex]S=4 \pi R^2[/latex] [latex]R=1/2* \sqrt{S/ \pi } = \sqrt{S \pi } /2 \pi [/latex]
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