Что характерно для глобализации общества?

География
Что характерно для глобализации общества?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глобализация общества - это унификация разных культур Стирание граней между внешним видом представителей разных стран одинаковая мода одинаковая реклама общие ценности (и для христианина и для мусульманина) открытые границы свободное перемещение рабочей силы, повальные миграции   Что касается загрязнения воды и исчерпания ресурсов - это по-моему не относится к характеристикам глобального общества
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