решить задачу с помощью уравнения. из 23 метров ткани сшили 5 пододеяльников. на каждый пододеяльник израсходовали 4 метра ткани. сколько метров ткани осталось

Математика

решить задачу с помощью уравнения. из 23 метров ткани сшили 5 пододеяльников. на каждый пододеяльник израсходовали 4 метра ткани. сколько метров ткани осталось

Автор: Гость