решить задачу с помощью уравнения. из 23 метров ткани сшили 5 пододеяльников. на каждый пододеяльник израсходовали 4 метра ткани. сколько метров ткани осталось
Математика
решить задачу с помощью уравнения. из 23 метров ткани сшили 5 пододеяльников. на каждый пододеяльник израсходовали 4 метра ткани. сколько метров ткани осталось
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*4+х=23 20+х=23 х=23-20 х=3 метра осталось
Гость:
х м - остаток х=23-4*5 х=3(метра)
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