решить задачу с помощью уравнения. из 23 метров ткани сшили 5 пододеяльников. на каждый пододеяльник израсходовали 4 метра ткани. сколько метров ткани осталось

Математика
решить задачу с помощью уравнения. из 23 метров ткани сшили 5 пододеяльников. на каждый пододеяльник израсходовали 4 метра ткани. сколько метров ткани осталось
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*4+х=23 20+х=23 х=23-20 х=3 метра осталось
Гость:
х м - остаток х=23-4*5 х=3(метра)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Велосипедист за 5 часов проехал 60км.Первые 30 км он проехал со скоростью 15км\ч.С какой скоростью он проехал остаток расстояния?
Ответить
Математика
Лес,луг и пашня занимают 650 га.Из них лес занимает 20 процентов всей земли,восемь тринадцатых оставшейся земли-пашня.Сколько гектаров занимает луг?
Ответить
Физика
Во сколько раз отличается жесткость троса,свитого из шести одинаковых проволок,от жесткости троса,свитого только из трёх таких же проволок?
Ответить
Математика
При делении числа на 91 в остатке получается 14. Это число делится на: а) 2 б) 7 в) 9 г) 13
Ответить
Русский язык
составь предложения с обобщением
Ответить