зоя прочитала 150 страниц что составляет три пятых книги.Сколько всего страний в книге?

Математика
зоя прочитала 150 страниц что составляет три пятых книги.Сколько всего страний в книге?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150/3/5= 150/3*5=250
Гость:
250. берем колличество страниц = х Получается: Зоя прочитала 3/5х=150 х=150*5/3 х=250
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