12-(18-9)= 16-(12-7)=
Математика
12-(18-9)= 16-(12-7)=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12-(18-9)=3 16-(12-7)=11
Гость:
=12-18+9=-6+9=3 =16-12+7=4+7=11
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
на изготовление одной детали робот может изготовить за 2 мин 15 с. сколько таких деталей он может изготовить за 9 суток неарерывной работы?
Математика
швидкість течії річки дорівнює 3 км/год,що становить 15% швидкості катера у стоячій воді.Знайдіть швидкість катера за течією річки і проти течії.
Математика