12-(18-9)= 16-(12-7)=

Математика
12-(18-9)= 16-(12-7)=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12-(18-9)=3 16-(12-7)=11
Гость:
=12-18+9=-6+9=3 =16-12+7=4+7=11
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