на изготовление одной детали робот может изготовить за 2 мин 15 с. сколько таких деталей он может изготовить за 9 суток неарерывной работы?

Математика

на изготовление одной детали робот может изготовить за 2 мин 15 с. сколько таких деталей он может изготовить за 9 суток неарерывной работы?

Автор: Гость