на изготовление одной детали робот может изготовить за 2 мин 15 с. сколько таких деталей он может изготовить за 9 суток неарерывной работы?
Математика
на изготовление одной детали робот может изготовить за 2 мин 15 с. сколько таких деталей он может изготовить за 9 суток неарерывной работы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)( 9*24*60*60):135=5760(д.) Ответ:5760 д
Гость:
9 суток - это (60*24)*9= 12960 минут или 777600 секунд деталь делается за 2 мин 15 секунд то есть за 135 секунд 777600/135=5760 5 760 деталей
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