швидкість течії річки дорівнює 3 км/год,що становить 15% швидкості катера у стоячій воді.Знайдіть швидкість катера за течією річки і проти течії.
Математика
швидкість течії річки дорівнює 3 км/год,що становить 15% швидкості катера у стоячій воді.Знайдіть швидкість катера за течією річки і проти течії.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15%=3 км/ч 10%=2 км/ч 100%=20 км/ч-скорость катера 20+3=23 км/ч-по течению 20-3=17 км/ч-против течения
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