В школе 92 пятиклассника, причем девочек на 16 меньше, чем мальчиков.Сколько мальчиков и сколько девочек в пятых классах?
Математика
В школе 92 пятиклассника, причем девочек на 16 меньше, чем мальчиков.Сколько мальчиков и сколько девочек в пятых классах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть девочек Х. Тогда мальчиков Х + 16. Получаем уравнение Х + Х + 16 = 2 * Х + 16 = 92 , откуда X = (92 -16) / 2 = 38 Итак, в классе 38 девочек и 38 + 16 = 54 мальчика
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