В школе 92 пятиклассника, причем девочек на 16 меньше, чем мальчиков.Сколько мальчиков и сколько девочек в пятых классах?

Математика

В школе 92 пятиклассника, причем девочек на 16 меньше, чем мальчиков.Сколько мальчиков и сколько девочек в пятых классах?

Автор: Гость