расстояние от земли до солнца 150 млн км. Сколько времени идёт до Земли свет от солнца, если за секунду он проходит 300тыс. км? Сколько времени понадобилось бы ракете,что бы преодолеть такое же расстояние, если её скорость 15км/с?
Математика
расстояние от земли до солнца 150 млн км. Сколько времени идёт до Земли свет от солнца, если за секунду он проходит 300тыс. км? Сколько времени понадобилось бы ракете,что бы преодолеть такое же расстояние, если её скорость 15км/с?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
расст. (Зем. -Солн.)\ ----- 15 млн км; ск. света --------300 тыс км/сек; ск. ракеты ------ 15 км/час; tс ------- ? tр ------- ? Решение. время t вычисляется по формуле t=S/V, где S --- расстояние, V скорость tс = 150 000 000 : 300 000 = 500 (сек). Переведем для наглядности в минуты, учитывая, что 1 мин = 60 сек. 500:60 = 8(20 ост) = 8 мин 20 сек = 8 целых 1/3 минуты. tр = 150 000 000 : 15 = 10 000 000 (сек) Переведем для наглядности десять миллионов секунд в другие единицы измерения, учитывая, что, в минуте 60 секунд, в часе 60 мин, в сутках 24 часа 10 000 000 : 60 : 60 : 24 = 115 целых 20/27 суток = 115 сут. 17 час. 46 мин. 40 сек. ≈ 116 суток Ответ: 8 минут 20 секунд идет свет от Земли до Солнца. Приблизительно 116 суток понадобилось бы ракете.
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