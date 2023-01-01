систему уравнений 4у+20=2(3х-4у)-4 16-(5х+2у)=3х-2у  

Алгебра
систему уравнений 4у+20=2(3х-4у)-4 16-(5х+2у)=3х-2у  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4y+20=6x-8y-4        -6x=-12y-24                  12y=6x-24      12y=12-24    12y=-12I:12    y= -1   16-5x-2y=3x-2y      -5x-3x=-2y+2y-16    -8x=-16I:(-8)      x=2     Ответ. y=-1, x=2.
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