СОЧИНЕНИЕ МОИ ЛЮБИМЫЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ

Гость: Гость:

Когда мне исполнилось 7 лет ,в день рождения мне подарили книгу. она называлась сборник русских народных сказок.Книга была очень большая.Я захотела почитать эту книгу, но мама сказала , что я ещё не умею читать.Я заплакала , но это делу не помогло. Я стала ждать когда мне мама почитает книгу, но мама была занята.. Через некоторое время пришла сестра. Я ее попросила почитать мне . Она согласилась. Мы селе на диван , взяли книгу, и она начала читать..Книга была очень интересная там было много картинок.Мы дочитали книгу до конца. Сестра спросила какой сказка мне понравился больше всего. я ей ответила , что мне понравилась Крошечка Ховрошечка.