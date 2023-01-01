СОЧИНЕНИЕ МОИ ЛЮБИМЫЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ
Литература
СОЧИНЕНИЕ МОИ ЛЮБИМЫЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда мне исполнилось 7 лет ,в день рождения мне подарили книгу. она называлась сборник русских народных сказок.Книга была очень большая.Я захотела почитать эту книгу, но мама сказала , что я ещё не умею читать.Я заплакала , но это делу не помогло. Я стала ждать когда мне мама почитает книгу, но мама была занята.. Через некоторое время пришла сестра. Я ее попросила почитать мне . Она согласилась. Мы селе на диван , взяли книгу, и она начала читать..Книга была очень интересная там было много картинок.Мы дочитали книгу до конца. Сестра спросила какой сказка мне понравился больше всего. я ей ответила , что мне понравилась Крошечка Ховрошечка.
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