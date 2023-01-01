Две бригады рабочих добыли 1 780 т угля.Уголь,добытый первой бригадой, погрузили в 43 вагона, а уголь, добытый второй бригадой,- в 46 таких же вагонов. Сколько тонн угля добыла каждая бригада?
Математика
Две бригады рабочих добыли 1 780 т угля.Уголь,добытый первой бригадой, погрузили в 43 вагона, а уголь, добытый второй бригадой,- в 46 таких же вагонов. Сколько тонн угля добыла каждая бригада?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
43 + 46 = 89 всего вагонов 1780 / 89 = 20 тонн угля входит в один вагон 43 х 20 = 860 тонн угля добыла первая бригада 46 х 20 = 920 тонн угля добыла вторая бригада Проверка: 860 + 920 = 1780 тонн угля добыто всего
Гость:
найдем сколько всего вагонов:43+46=89 найдем сколько угля в 1 вагоне:1780/89=20 найдем сколько угля в первом вагоне:20*43=860 во втором вагоне:1780-860=920 ответ:920 и 860
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