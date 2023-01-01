Две бригады рабочих добыли 1 780 т угля.Уголь,добытый первой бригадой, погрузили в 43 вагона, а уголь, добытый второй бригадой,- в 46 таких же вагонов. Сколько тонн угля добыла каждая бригада?

Математика

Две бригады рабочих добыли 1 780 т угля.Уголь,добытый первой бригадой, погрузили в 43 вагона, а уголь, добытый второй бригадой,- в 46 таких же вагонов. Сколько тонн угля добыла каждая бригада?

Автор: Гость