На двух полках было 18 книг; на одной полке в 2 раза больше, чем на другой; сколько книг было на каждой полке?

Алгебра

На двух полках было 18 книг; на одной полке в 2 раза больше, чем на другой; сколько книг было на каждой полке?

Автор: Гость