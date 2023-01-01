На двух полках было 18 книг; на одной полке в 2 раза больше, чем на другой; сколько книг было на каждой полке?
Алгебра
На двух полках было 18 книг; на одной полке в 2 раза больше, чем на другой; сколько книг было на каждой полке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на первой полке х книг, тогда на второй полке 2х книг. Всего на двух полках вместе (х+2х) книг. Следовательно, х+2х=18, т.е. х=6 Ответ: на 1-й полке 6книг, на 2-й полке 12книг.
Гость:
На 2 полке- х книг, на 1 полке- 2х книг. 2х+х=18 3х=18 х=6 Ответ: на 1 полке 12 книг, на 2 полке 6 книг.
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