В 100 одинаковых вагонах можно перевести 6000 т угля.В трех таких вагонах помещается столько угля сколько в двух большегрузных вагонах .Сколько тонн угля в одном большегрузном вагоне?

Математика

В 100 одинаковых вагонах можно перевести 6000 т угля.В трех таких вагонах помещается столько угля сколько в двух большегрузных вагонах .Сколько тонн угля в одном большегрузном вагоне?

Автор: Гость