В 100 одинаковых вагонах можно перевести 6000 т угля.В трех таких вагонах помещается столько угля сколько в двух большегрузных вагонах .Сколько тонн угля в одном большегрузном вагоне?
Математика
В 100 одинаковых вагонах можно перевести 6000 т угля.В трех таких вагонах помещается столько угля сколько в двух большегрузных вагонах .Сколько тонн угля в одном большегрузном вагоне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в одном прстом вагоне можно перевисти 6000т поделить на 100 = 60т. В трьох - 3 множим на 60=180т. Тогда в одном большегрузном 180 поделить на 2 =90 тон угля...
Гость:
1)6000÷100=60;Это в одном мал.вагоне 2)60×3=180;это в 3х мал вагонах 3)180÷2=90. Ответ:90т.угля в одном большегрузном вагоне
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