велосипедист движется под уклон с ускорением 0,3 м/с2.какую скорость приобретает велосипедист через 20 сек.,если его начальная скорость 4 м/с2?
Физика
велосипедист движется под уклон с ускорением 0,3 м/с2.какую скорость приобретает велосипедист через 20 сек.,если его начальная скорость 4 м/с2?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V1 = V0 + a * t = 4 + 0,3 * 20 = 10 м/с.
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