велосипедист движется под уклон с ускорением 0,3 м/с2.какую скорость приобретает велосипедист через 20 сек.,если его начальная скорость 4 м/с2?

Физика

велосипедист движется под уклон с ускорением 0,3 м/с2.какую скорость приобретает велосипедист через 20 сек.,если его начальная скорость 4 м/с2?

Автор: Гость