Коллинеарные ли векторы с1 и с2, построенные по векторам а и b? а={1,2,-3}, b={2,-1,-1},c1=4a+3b, c2=8a-b
Алгебра
Коллинеарные ли векторы с1 и с2, построенные по векторам а и b? а={1,2,-3}, b={2,-1,-1},c1=4a+3b, c2=8a-b
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2-а вектора коллинеарны <=> когда их скалярное произведение равно 0 1)с1(10,5,-15) 2)с2(6,17,-23) 3) 10*6+5*17+15*23 не ровняется нулю 4) значит с1 и с2 не коллинеарны
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