2 теплохода отошли одновременно навстречу от двух пристаней расстояние между которыми 120мк,скорость первого теплохода 18 км/ч,скорость второг о 22км/ч.через сколько часов они встретятся?
Математика
2 теплохода отошли одновременно навстречу от двух пристаней расстояние между которыми 120мк,скорость первого теплохода 18 км/ч,скорость второг о 22км/ч.через сколько часов они встретятся?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 18+22=40(км/ч)-скорость обоих теплоходов 2) 120:40=3(ч) Ответ:Теплоходы встретятся через 3 часа.
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