2 теплохода отошли одновременно навстречу от двух пристаней расстояние между которыми 120мк,скорость первого теплохода 18 км/ч,скорость второг о 22км/ч.через сколько часов они встретятся?

Математика

2 теплохода отошли одновременно навстречу от двух пристаней расстояние между которыми 120мк,скорость первого теплохода 18 км/ч,скорость второг о 22км/ч.через сколько часов они встретятся?

Автор: Гость