при каком значении а точка А(а; -1,4) принадлежит графику прямой пропорциональности y=3,5x?
Алгебра
при каком значении а точка А(а; -1,4) принадлежит графику прямой пропорциональности y=3,5x?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у=3,5х 3,5х=-1,4 х=-1,4/3,5 х=-0,4 вроде бы так :)
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